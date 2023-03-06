Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на руке

Уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Западные СМИ сообщали, что у него проблемы с почками.

Рамзан Кадыров / скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор.

Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров принимал участие в встрече с предводителем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

На руке путинского приспешника хорошо видно устройство, похожее на переносной пульсоксиметр. Этот гаджет подключается к смартфону, постоянно следит за уровнем кислорода в крови и сигнализирует в случае снижения заданных параметров.

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Что известно о здоровье Кадырова

Уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Западные СМИ сообщали, что у него проблемы с почками.

За последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.

То, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, приписывают употреблению им стимуляторов. Говорят, что теперь чеченский диктатор зависит от этого и другого лекарства.

Пульсоксиметр / скриншот

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он больше не контролирует себя без них. И поэтому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в чувство", – рассказал Закаев.

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