"Кадырова могли отравить": к нему срочно вызвали врача из ОАЭ – Невзлин

Медикам из России глава Чечни не доверяет, ведь он боится расправы со стороны российских генералов, которые на него "имеют зуб".

У Кадырова проблемы с почками, его могли отравить, заявляет Невзлин/ соцсети, Википедия

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления.

На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ. Об этом сообщил российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин в Telegram.

"У Кадырова проблемы с почками, поэтому он не смог присутствовать на послании Путина к Федеральному собранию, пишет Bild. Мои источники подтверждают это. Лечат Кадырова в ОАЭ, а когда он бывает на короткое время в Грозном, нефролог из Абу Даби специально приезжает к нему", – отмечает Невзлин.

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По его словам, глава Чечни не доверяет российским врачам, ведь считает, что его могли отравить, и боится расправы со стороны генералов РФ.

"Кадыров явно не доверяет российским врачам. Есть основания. Мои источники говорят, что почки – симптом отравления и именно этого боится Кадыров, который слишком много нажил врагов среди генералов, имеющих доступ к разработкам ГРУ", – пишет Невзлин.

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Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

"И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он больше не контролирует себя без них. И поэтому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в чувство", – рассказал Закаев.

Напомним, экс-сотрудник советского КГБ и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов высказал мнение, что Кадырова вряд ли можно назвать "верным псом" президента РФ Владимира Путина. Он может даже ликвидировать российского диктатора, однако сейчас власти Чечни зависят от дотаций, предоставленных Кремлем.

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