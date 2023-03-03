Мощные взрывы и столб дыма: в российском Краснодаре "хлопок" в районе летного училища

В результате взрыва у местных жителей дрожали стекла и включалась сигнализация на автомобилях. После этого вспыхнул мощный пожар.

В российском Краснодаре взрывы в районе летного училища/ Telegram

В Краснодаре в стране-агрессоре РФ 3 марта прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что их было слышно в районе местного авиаучилища.

Сила взрывов была такой, что в домах дрожали стекла, а на автомобилях в городе срабатывала сигнализация. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв слышали в разных районах Краснодара и поселка Новая Адыгея.

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После этого там вспыхнул большой пожар, поднялся столб дыма. Фото и видео пожара распространились в сети.

В то же время в российском МЧС пытались "успокоить граждан" и сказали, якобы это просто "произошло возгорание в поле". Сначала в ведомстве сообщали, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения, однако позже заявили, якобы спасатели не привлекаются, ведь эта ситуация "в зоне ответственности другого ведомства".

Местные чиновники ситуацию не комментировали. А в самом авиаучилище заявили, якобы на их аэродроме и прилегающих территориях "не было никаких взрывов, пожара и задымления".

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Серия взрывов в стране-агрессоре России

Напомним, 2 марта стало известно, что в российском городе Ульяновск на местном предприятии военно-промышленного комплекса – авиаремонтном заводе – прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, в ангаре авиаремонтного завода взорвался тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями Ил-76 м.

Кроме этого, вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны произошел мощный взрыв, который слышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, которое разработало оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

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