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"Это будет очень жесткий период в РФ": в ОП сказали, что запустит в России "дворцовый переворот"

3 марта 2023, 16:18
В стране-агрессоре вспыхнут конфликты с использованием оружия. Запустить их может одно событие, считает Подоляк.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
В ОП сказали, что запустит в России "дворцовый переворот"/ Офис президента Украины, сайт Кремля

"Дворцовый переворот" в стране-агрессоре России может вспыхнуть, если будет физически ликвидирован кто-то из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

Тогда в РФ могут начаться "турбулентные события". Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Конструкция России немного иная. В них начнутся существенные беспорядки, когда будет кто-то физически ликвидирован в близком окружении Путина. А это однозначно произойдет. Потому что логика войны и всех событий во многих областях РФ говорят о том, что тыловая система, которая обеспечивала возможность тотально контролировать внутреннее пространство в России, сейчас исчезает", – отмечает Подоляк.

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Он высказал мнение, что в России начнут искать, кто виноват, и это станет "спусковым крючком" для начала "дворцового переворота". Тогда могут вспыхнуть внутренние конфликты с использованием оружия на разных уровнях.

По словам Подоляка, этот период в истории страны-агрессора РФ будет очень жестким.

"Мы уже будем подходить к границам, они будут продолжать воевать, но в это же время в Москве будут происходить такие события. Это не абстрактные прогнозы, а логика процессов, которые сегодня в России ощутимо проходят", – сказал советник главы ОП.

Может ли произойти переворот в РФ

Экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечает, что в России скоро начнет действовать принцип "спасайся, кто может". Диктатор Владимир Путин может "сдать" Россию в обмен на то, чтобы его не наказали за преступное вторжение в Украину и "дали спокойно дожить". Но если он этого не сделает, то российские элиты могут сдать его сами, договорившись с Западом о гарантиях и переходном периоде.

Также ранее Геннадий Гудков отмечал, что диктатор Путин боится, что потеря Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Глава Кремля чувствует свое бессилие. По словам Гудкова, в Кремле зреет переворот. Оппозиционер убежден, что Путин ищет поддержки у ФСБ, которая ранее уже конфликтовала с военными.

Российский блогер и журналист Майкл Наки отмечает, что Путин стремительно теряет союзников. РФ неоткуда черпать ресурсы, а то, что она получает от Ирана и других стран, является результатом обмена или покупки. Блогер уверен в том, что с каждым днем людей и стран, готовых стать союзниками России, становится всё меньше.

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