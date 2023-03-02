'Путин постоянно слабеет': в Кремле зреет переворот - оппозиционер Гудков

По словам российского оппозиционера, российские генералы сейчас просто "мстят за длительные унижения".

Путин чувствует свое бессилие / коллаж фото скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин боится, что потери Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Он чувствует свое бессилие. В Кремле может вызревать переворот. Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков.

"Власть сейчас взяли в стране генералы. Что касается вот сейчас Путина, то понятно, что он слабеет. Да он же не может управлять страной один. Мы примерно понимаем, так как генералы сейчас мочат Пригожина, а Путин уже не может ему помочь. Это месть за то унижение, в котором они находились много месяцев", - сказал Гудков.

Оппозиционер убежден, что Путин ищет поддержки у ФСБ, которая ранее уже конфликтовала с военными. Это происходило даже на фронте в Украине в первые месяцы полномасштабной войны.

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"ФСБшники управляли военными действиями, то есть политические решения принимались именно ими ... Путин слабину почувствовал что им уже начинают управлять, почувствовал себя в какой-то мере марионеткой. Он начал такие реверансы и поклоны раздавать ФСБ, может поддержат его", - добавил Гудков.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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