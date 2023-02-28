Помчались пожарные и скорые: на аэродроме в российском Ейске произошла мощная "бавовна"

В местных пабликах сообщили о том, что жители слышали минимум 2 прилета по российскому аэродрому.

На российском аэродроме в Ейске произошла бавовна / Telegram

В российском Ейске прогремела мощная "бавовна". Местные сообщают о прилете минимум 2 ракет. В Сети уже разлетелись фото, на которых видно дым и огонь.

Также сообщается, что после взрывов к аэродрому сразу поехали машины скорой помощи и пожарные.

В местных Telegram-каналах сразу начали спихивать все якобы на "учения" и назвали информацию о "прилетах" фейком.

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"Уважаемые жители Ейского района, напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в Сети", - говорится в сообщении.

Сразу после появления этой новости её прокомментировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Как говорится: неудача постигла советского разведчика", - написал Ким.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

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