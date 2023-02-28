Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

Роль самолета А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

26 февраля в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ / Фото t.me/bypol, Википедия

Потеря российского самолета А-50 в результате атаки на аэродром в Мачулищах в Беларуси еще больше ограничит воздушные операции РФ. Об этом говорится в свежем отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

В ведомстве напомнили, что 26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.

Группа BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.

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Роль самолета А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

Свежий отчет британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

Хотя повреждения не были официально подтверждены, британское ведомство отмечает, что потеря А-50 будет значительной для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

"В результате в строю, вероятно, останется 6 исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", – говорится в отчете разведки.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО.

А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

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