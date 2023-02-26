Взрывчатку могли сбросить с воздуха: под Минском взорвали российский самолет ДРЛО А-50 - СМИ

В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

Под Минском взорвали российский самолет ДРЛО А-50 / Википедия

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

"Сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от Минска, произошло 2 взрыва, в результате которых поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника", - пишет Telegram-канал BYPOL.

Позже стало известно, что в "Мачулищах" был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО.

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"В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн, борт могли повредить путем сброса с высоты неустановленного предмета. Также сообщается, что после инцидента вечером на аэродром "Мачулищи" прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Что известно о самолете ДРЛО А-50 А-50 – советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Этот самолет может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом, пишет Википедия.

Отмечается, что район аэродрома оцеплен, военные и сотрудники ГАИ проверяют все проезжающие автомобили.

Как известно, именно из аэропорта "Мачулищи" обычно взлетают носители ракет "Кинжал", из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.

Напомним, ранее в России сгорел при приземлении вертолет Ми-8Т. Вертолет врезался в строительный вагончик, перевернулся на бок и полностью сгорел на посадочной полосе. Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 – это именно тот самолет, с которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызвал президента Владимира Зеленского на "дуэль".

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