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ВСУ в Бахмуте сбили "дуэльный" самолет Пригожина

14 февраля 2023, 08:34
На прошлой неделе основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин залез в кабину СУ-24 и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на "дуэль в небе".
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин вызвал президент Зеленского на "дуэль в небе" / скриншот

Вооруженные силы Украины сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 - это именно тот самолет, из которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызывал президента Владимира Зеленского на "дуэль".

Информацию подтвердил пропагандисткий Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там утверждают, что 13 февраля борт был атакован с земли средствами ПВО Украины.

"Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала", - говорится в сообщении.

видео дня
ВСУ в Бахмуте сбили 'дуэльный' самолет Пригожина

Как сообщал Главред, 6 февраля Пригожин заявил, что готов отступить от Бахмута. Однако было условие – террорист хотел "воздушного боя" на самолете МиГ-29 с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что скандальный главарь террористической ЧВК Вагнер Евгений Пригожин начал терять контроль над заключенными, которых отправляют на войну против Украины. Кроме того, у Пригожина уже нет поддержки среди окружения российского диктатора Владимира Путина и его элиты.

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