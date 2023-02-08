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"Пригожин уже смертник": правозащитница заявила, что "повар Путина" стремительно теряет авторитет

8 февраля 2023, 22:48
По мнению российской правозащитницы, Пригожина ждет Международный уголовный суд в Гааге.
Евгений Пригожин
Российская правозащитница заявила, что Пригожин стремительно теряет авторитет / соцсети

Скандальный главарь террористической ЧВК Вагнер Евгений Пригожин начал терять контроль над заключенными, которых отправляют на войну против Украины. Кроме того, у Пригожина уже нет поддержки среди окружения российского диктатора Владимира Путина и его элиты.

Как отметила основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью 24 каналу, в Кремле Пригожина воспринимают как прислугу. По ее мнению, для окружения Путина он выскочка, официант, повар и вообще никто. Он много лет знаком с диктатором, но он всегда был для него прислугой. В то же время она подчеркнула, что "повар Путина" уже смертник.

"Пригожин смертник. Он это прекрасно понимает. Ничего уже с этим сделать нельзя, изменить ничего нельзя", - отметила она.

По мнению правозащитницы, Пригожина ждет Международный уголовный суд в Гааге. Если же главе ЧВК "Вагнера" не повезет, то он либо погибнет в боях, либо его приплюснут путинские соратники или сам Путин, либо его кто-то отравит. Она подчеркнула, что жить главе Вагнера будет невозможно.

"Только сражаясь за собственную жизнь, что он собственно сейчас и делает, может ее таким способом продлить", - отметила Романова.

По ее словам, Пригожин слишком много плохого сделал за свою жизнь, чтобы получить прощение от мира и общества – это невозможно.

"Это, безусловно, военный преступник. Он не глупый человек, поэтому не боится ничего и ему нечего терять. Он продолжает свои дни на земле за счет жизней, которые он кладет на войне", - рассказала она.

Романова сообщила, что именно из-за этого он и является ценным для Путина. Правозащитница пояснила, что смерть выгодна для президента России. Из-за этого Пригожин до сих пор и держится на плаву.

"Окружение Путина, конечно, боится Пригожина, абсолютно его не уважает и желает от него избавиться", - подчеркнула она.

Романова добавила, что сейчас Пригожин продолжает терять влияние, потому что в российские тюрьмы пришли представители Министерства обороны. Теперь уже они вербуют заключенных. И заключенные предпочитают Минобороны РФ, а не ЧВК Вагнера. Причина - запугивание внесудебной карой.

Кто такая Ольга Романова

Ольга Романова – российская журналистка, теле- и радиоведущая. Исполнительный директор движения "Русь сидящая". Бывший член Координационного совета российской оппозиции, пишет Википедия.

Напомним, недавно скандальный главарь террористического ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что готов отступить от Бахмута. Российский террорист записал видео и заявил, что отступит от Бахмута, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на "дуэль в небе".

"Завтра сажусь на МиГ-29. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут - ред.), если нет — идем к Днепру", - заявил Пригожин.

Раньше Пригожин пожаловался на тяжелые бои в Бахмуте Донецкой области. Он заявил, что украинские военные сражаются "до последнего" и никуда не отступают, таким образом он ответил на запрос СМИ об информации об отступлении ВСУ, которая появилась в сети. Пригожин подчеркнул, что ожесточенные бои ведутся за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку.

"Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни у южных, ни в восточных", - заявил главарь террористов.

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