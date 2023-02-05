"ВСУ никуда не отступают!": Пригожин пожаловался на происходящее в Бахмуте

Главарь террористов "ЧВК" Вагнер ответил на запрос СМИ об информации об отступе ВСУ, которая появилась в сети.

Пригожин / скриншот YouTube

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на тяжелые бои в Бахмуте Донецкой области.

Он заявил, что украинские военные бьются "до последнего" и никуда не отступают, таким образом он ответил на запрос СМИ об информации об отступе ВСУ, которая появилась в сети.

Он подчеркнул, что ожесточенные бои ведутся за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку.

"Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", – заявил главарь террористов.

Бои за Бахмут

Российские оккупанты пытаются продвинуться вперед и захватить Бахмут в Донецкой области. Они бросили на это направление все силы, чтобы прорвать линию обороны. Об этом заявила 4 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

За два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах, рассказал полковник Сергей Череватый. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

2 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что хозяин Кремля дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины.

В Институте изучения войны считают, что Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь, чтобы выполнить приказ президента РФ - нанести поражение ВСУ на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

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