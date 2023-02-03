Пригожин в отчаянии зовет солдат НАТО в ЧВК "Вагнера": эксперт объяснила странное обращение "повара Путина"

Главарю вагнеровцев уже не хватает "зэков" в тюрьмах, чтобы набирать их в свою ЧВК. Поэтому он идет на радикальные методы.

Пригожин начал звать солдат НАТО в ЧВК "Вагнера"/ соцсети

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин сейчас оказался в трудной ситуации. У него заканчиваются "зэки"-добровольцы для отправки на войну против Украины.

Поэтому "повар Путина" прибегает к другим методам, пытаясь найти еще способы пополнять ряды своей ЧВК. И одним из таких методов стало странное обращение к солдатам НАТО, которых Пригожин призвал приезжать в Россию и становиться вагнеровцами. Однако такие обращения могут быть также попыткой просто удержаться в медийном пространстве, рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова в интервью ТСН.uа.

"Сейчас ситуация у Пригожина очень тяжелая и с военной точки зрения, потому что заключенные заканчиваются. Соответственно, непонятно, откуда им брать новых добровольцев – то ли из Африки везти, то ли из Сирии. Кого брать в России – они не понимают. Поэтому приходится что-то такое изображать, чтобы не уходить из медийного пространства", – отмечает Курносова.

Она пояснила, что Пригожин старается изо всех сил быть на слуху. Потому что если он и его ЧВК "Вагнера" исчезнут из медийного пространства, то фактически закончится и история этой ЧВК.

Напомним, ЧВК "Вагнера" ранее выпустила видео, в котором призывает солдат НАТО вступать в свои ряды. В ролике цинично обвиняют "во всех грехах мира" Соединенные Штаты Америки и отмечают, что якобы сейчас "с США борется лишь одна страна – Россия".

У Пригожина заканчиваются "зэки" для ЧВК "Вагнера"

Британская разведка в своем отчете за 3 февраля сообщила, что темпы вербовки "зэков" в частную военную компанию "Вагнера" сильно снизились. Пик вербовки приходился на лето и осень 2022 года, а сейчас этот процесс значительно медленнее. В Минобороны Великобритании предполагают, что это связано с конфликтом Пригожина и Минобороны РФ.

Ранее офицер батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что бойцы Сил обороны разбили наемников частной военной компании "Вагнера" на многих участках направления Бахмут-Соледар. Он отмечал, что у вагнеровцев сейчас дефицит штатных мест 73-80%, и они не могут восполнить эти места.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что ЧВК "Вагнера" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных российских "зэков". По ее данным, в конце декабря 2022 года к "группе Вагнера" было завербовано около 43 тысяч российских заключенных, а в конце января 2023 года данный показатель вырос, вероятно, до 50 тысяч.

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