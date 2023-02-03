Засада ВСУ под Угледаром: украинские спецназовцы взорвали танк РФ и захватили пленных

Бойцы ВСУ уничтожили модернизированный российский танк Т-80 еще до того, как он вышел на огневую позицию.

Украинские защитники на Донбассе / Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

В районе Угледара Донецкой области воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили российскую технику и взяли двух пленных оккупантов РФ.

Как говорится в сообщении ССО в Telegram, засаду украинские защитники устроили на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов - печально известной 155 бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток.

"В результате совместных действий был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию", - уточняется в сообщении.

При этом украинские воины захватили в плен двоих членов танкового экипажа – контрактников-морпехов РФ.

"Военнослужащие ССО предоставили пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины. Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", - добавили в ССО.

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Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

По данным разведки, ВСУ полностью уничтожили силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты РФ, участвовавшей в штурме Угледара.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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