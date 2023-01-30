"Ад" под Угледаром: ВСУ разгромили разведроту "элитной" бригады морпехов РФ

Полностью уничтожены силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты РФ.

ВСУ разгромили разведроту морпехов РФ / Facebook/GeneralStaff.ua

В районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Отмечается, что по данным разведки ВСУ полностью уничтожили силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты РФ, участвовавшей в штурме Угледара.

В Генштабе напомнили, что в ноябре прошлого года 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ уже получала "по зубам" под Павловкой.

"Поэтому не вызывает удивления тот факт, что они снова терпят тяжелые потери в том же месте", - добавили в Генштабе.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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