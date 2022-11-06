Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФ

У морпехов РФ большие потери под Угледаром / УНИАН

В районе села Павловка под Угледаром Донецкой области в тяжелое положение попала 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота российских оккупантов.

Рашисты передали Олегу Кожемяко, губернатору Приморского края, где дислоцируется бригада, письмо с жалобами на командование и с просьбой прислать на место комиссию, чтобы остановить плохо спланированное и неподготовленное наступление на позиции ВСУ, пишет The Insider.

В письме говорится, что за четыре дня наступления 155-я бригада потеряла 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также лишилась 50% техники. В тексте морпехи обвиняют генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток" в Украине, в провальном планировании операции и попытке скрыть реальные цифры потерь, и требуют прислать независимую от минобороны комиссию.

Подчеркивается, что российские войска с начала ноября ведут наступление на Угледар через н.п. Павловка и Новомихайловка с целью охватить город с двух сторон и вынудить украинские силы отойти на новые рубежи обороны.

В свою очередь главарь бандформирования "ДНР" Восток Александр Ходаковский сообщает, что наступающие оккупанты РФ оказались в "огневом мешке" ВСУ, а сама операция была "преждевременной".

В разведке США ранее заявили, что ВСУ могут воспользоваться слабостью войск РФ и за 6 недель продвинуться в Луганской области. Однако российские оккупанты еще не проиграли войну – они могут восстановить свои военные возможности и способны к проведению артиллерийских операций.

На днях руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ освободили еще 9 населенных пунктов на Луганщине.

По его словам, сложная ситуация в районе Белогоровки, Сватово и Кременной. Оккупанты пытаются штурмовать позиции армии Украины в Белогоровке, но им это не удается.

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