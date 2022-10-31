Контрнаступление на Луганщине: ВСУ освободили 9 населенных пунктов - Гайдай

ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Луганщине / коллаж Минобороны Украины, общественное

Украинские военные мощно контрнаступают на Луганщине. Им уже удалось освободить девять населенных пунктов. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"На сегодня девять населенных пунктов деоккупированы. Надеюсь, наши защитники ЭТУ цифру с каждой неделей будут увеличивать", - сказал Гайдай.

Горячими точками остаются районы Белогоровки, Сватово и Кременной. Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских защитников в Белогоровке, но им это не удается.

Украинские военные оттесняют врага и продвигаются в направлении Сватово и Кременной.

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев и палят из "Градов" по мирным жителям села Невское, которое ВСУ освободили 24 октября. Оттуда пытаются эвакуировать людей, чтобы избежать жертв среди гражданских.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

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