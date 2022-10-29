Оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона: Арестович раскрыл подробности о ситуации в Бахмуте

Арестович / УНИАН

В Донецкой области в районе Бахмута российские войскагонят в атаки два так называемых штрафных батальона.

Как сказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE", оккупационные войска начали формировать штрафбаты из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны - как из обычных уголовников, так и провинившихся военнослужащих.

"Под Бахмутом теперь ходят на острие атаки эти два штрафных батальона, которые там сформировали", - отметил он.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.

По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.

Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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