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"Пластами накладывают": Арестович раскрыл огромные потери россиян под Бахмутом

26 октября 2022, 23:26

Под Бахмутом украинские военные уничтожили уже около 8 тысяч россиян.

Арестович войска РФ
Арестович / Reuters, УНИАН

Советник Офиса президента Алексея Арестовича заявил, что украинские военные продолжают героические бои под Бахмутом.

Как сказал Арестович в эфире Фейгин-LIVE, ВСУ уничтожили уже около 8 тысяч россиян.

Он заявил, что точной информации о вражеских потерях под Бахмутом у него нет, но он знает, что россияне бросают на украинских защитников "пласты" солдат.

"Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8000 с российской стороны пигибло. Это только под Бахмутом. Пластами накладывают", - сказал он.

Арестович уточнил, что масштабные потери насчитываются только за последние полтора месяца.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.

По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.

Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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война в Украине Бахмут Алексей Арестович война России и Украины
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