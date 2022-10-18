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Войска РФ наступают на Бахмут, намерены захватить город до конца октября – Минобороны

18 октября 2022, 10:41

В Бахмуте Донецкой области идут тяжелые бои, оккупанты не прекращают проводить наступательные действия, сказала Анна Маляр.

ВСУ, войска РФ
Ситуация в Бахмуте остается сложной, оккупанты хотят взять город до конца месяца - Маляр / Коллаж УНИАН, Reuters

Оккупационные войска России продолжают наступление в Донецкой области с целью захвата города Бахмут. Захватчики поставили себе задачу оккупировать его до конца октября и не перестают наступать на данном направлении. Однако ВСУ продолжают продвигаться на Донбассе. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В интервью Мы – Украина она рассказала о том, что российское командование в очередной раз поставило своим войскам задачу захватить Бахмут Донецкой области. Теперь они попытаются это сделать до конца октября.

"Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - отметила Маляр.

Также она подчеркнула, что в Бахмуте ситуация остается самой сложной. Армия Украины продолжает продвигаться на Донбассе, однако на этом направлении оккупанты не прекращают свое наступление.

Война России против Украины на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк.

По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области.

Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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