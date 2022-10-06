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Мы можем заходить и занимать Донецк - Жданов

6 октября 2022, 18:08

С Донецком особой проблемы нет - там нет войск, пояснил эксперт.

Олег Жданов, Донецк
Мы можем заходить и занимать Донецк / скриншот

Вооруженные силы Украины способны войти во временно оккупированный Донецк. Существует два варианта возвращения города.

В интервью УНИАН военный эксперт Олег Жданов отметил, что с Донецком особой проблемы нет - там нет войск.

"Российские гарнизоны все в основном рассредоточены по промзонам вокруг. Область нашпиговала, согласен, а город сам – нет. В августе мы выходили на Демидовские высоты над Донецком и наносили огневое поражение по промзонам, по складам. Мы там очень хорошо проредили и технику, и склады. При наличии возможностей мы можем заходить и занимать этот город", - пояснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что второй вариант – это обход Донецка.

"Мы можем двигаться между городами, а города просто брать в осаду и вынуждать противника капитулировать. Или вынуждать их уходить заранее, чтобы не попасть в окружение. Вариантов достаточно много. Вопрос весь в наличии резервов и в возможностях Вооруженных сил", - подытожил эксперт.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что до конца 2022 году Украинские военные смогут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были под контролем врага по состоянию на 23 февраля. А уже к середине 2023 года ВСУ могут зайти в Крым.

Также стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, которые расположен в 9 километрах от Лимана. Российских оккупантов выгнали из населенного пункта бойцы 81-й бригады и Национальной гвардии Украины.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Донецка Олег Жданов война России и Украины
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