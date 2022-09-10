Паника в "ДНР": Пушилин драпанул из Донецка из-за наступления ВСУ

Среди главарей "ДНР" распространяются панические настроения.
Главарь террористической "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сбежал с Донбасса, опасаясь стремительного наступления Вооруженных сил Украины.
Ставленник российских оккупантов, вероятнее всего, находится на территории России. Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на собственный источник в украинской разведке.
Среди главарей "ДНР" распространяются панические настроения из-за того, что в псевдореспублике не осталось мужчин, которых удалось бы мобилизовать. Подавляющее большинство людей призывного возраста из псевдореспублики уже отправили на войну.
Отмечается, что украинская сторона пока никак не комментировала сведения источника в разведке.
Наступление ВСУ
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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