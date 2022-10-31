В РФ показали, как запускали ракеты по Украине: они летели с моря

В РФ показали, как запускают ракеты по Украине / Коллаж фото скриншот

Россия подтвердила то, что нанесла массированный удар по Украине. Там даже решили показать видео, на котором видно, как из корабля оккупанты запускают ракеты с целью обстрела украинских мирных городов. Видео опубликовали российские пропагандисты, оно уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно запуск минимум 3 российских ракет. Вероятнее всего, запуск ракет производился с акватории Каспийского моря.

В РФ показали, как запускают ракеты по Украине / скриншот

В Минобороны РФ подтвердили атаку по Украине, а также то, что целью были именно объекты критической инфраструктуры.

Как известно, российские оккупанты выпустили 50 ракет для удара по Украине. Воздушные силы ВСУ и украинская ПВО смогли уничтожить 44 из них.

Ракетный террор РФ

Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.

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