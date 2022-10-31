В РФ показали, как запускали ракеты по Украине: они летели с моря

Россия призналась, что именно она стоит за ударами по Украине, целью которых было оставить без света народ.
Россия подтвердила то, что нанесла массированный удар по Украине. Там даже решили показать видео, на котором видно, как из корабля оккупанты запускают ракеты с целью обстрела украинских мирных городов. Видео опубликовали российские пропагандисты, оно уже разлетелось в Сети.
На кадрах видно запуск минимум 3 российских ракет. Вероятнее всего, запуск ракет производился с акватории Каспийского моря.
В Минобороны РФ подтвердили атаку по Украине, а также то, что целью были именно объекты критической инфраструктуры.
Как известно, российские оккупанты выпустили 50 ракет для удара по Украине. Воздушные силы ВСУ и украинская ПВО смогли уничтожить 44 из них.
Ракетный террор РФ
Утром 31 октября в столице Украины Киеве раздались мощные взрывы. Над городом поднялся дым. До этого по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
В результате атаки в Киеве был поврежден энергообъект питает около 350 тысяч квартир в столице Украины.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами гражданских объектов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ повредила 18 объектов в 10 областях Украины. Большинство объектов были критическими.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате "прилетов" были ранены минимум 13 человек.
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