Трупами вагнеровцев оккупанты укрепляют блиндажи: офицер НГУ о "мясорубке" под Бахмутом

Противник отправляет "вагнеровцев" на убой и даже не забирает раненых и убитых, рассказал Владимир Назаренко.

Офицер НГУ рассказал о боях за Бахмут / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Бойцы Сил обороны разбили наемников частной военной компании Вагнера на многих участках направления Бахмут-Соледар, рассказал офицер батальона Свобода Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что частная военная компания "повара Путина" фактически разбита, потому что понесла такие потери, которые не может восстановить. У них сейчас дефицит штатных мест 73-80%, и они уже не могут набирать... Можно говорить, что на многих участках компанию наемников поменяли на регулярные части, которые состоят из новомобилизованных", — подчеркнул он в эфире телемарафона.

Собеседник сообщил, что противник не жалел отправлять "вагнеровцев" на убой снова и снова, не забирал раненых и убитых.

"Даже наблюдали ситуацию, что они своими "двухсотыми" укрепляют блиндажи, брустверы, чтобы защититься от пуль и снарядов и тому подобное", — пояснил Наразаренко.

Он отметил, что тактика оккупантов на направлении Бахмут-Соледар немного изменилась и так называемых "вагнеровцев" применяют меньше, потому что украинская армия уничтожила довольно значительную часть.

Враг начал еще больше применять бронетехнику, артиллерию, как это было в Северодонецке, Рубежном. Город Бахмут постоянно "утюжат" артиллерией, постоянно пытаются взять под огневой контроль дороги, но это у них не получается.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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