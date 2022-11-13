ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута, но самой горячей точкой будет Соледар - военный

ВСУ продвинулись вперед в районе Бахмута в Донецкой области / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Об этом рассказал военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов.

Наши защитники смогли занять все стратегические локации и пункты, которые ранее были под контролем оккупантов.

"Условно говоря, где стояли роты нашего батальона, где сидели в окопах на первой линии обороны, а сейчас эти окопы и блиндажи считаются тылом. То есть, если враг тогда от нас был условно через поле, то сейчас по 3-5 км продвинулись ВСУ. Благодаря нашим штурмовикам, которые сделали сверхважный, смелый шаг, и выбили врага с тех позиций", - сказал Фирсов.

Он также отметил, что под Бахмутом до сих пор продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты обстреливают город "Градами".

"Там сейчас нет ни одного микрорайона, куда бы не прилетали вражеские ракеты," - рассказал военный.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута

"Поэтому район Соледара будет сейчас одним из горячих, или, возможно, – самым горячим направлением", – добавил Фирсов.

Бои за Бахмут

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что под Бахмутом твориться "кромешный ад". Российские оккупанты хотят прорвать линию обороны украинских военных и захватить Славянск.

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