"Под Бахмутом творится кромешный ад": Жданов рассказал, куда оккупантов перебросили из Херсона

Противник хочет прорвать нашу оборону и взять Славянск, сказал Жданов.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, как удалось ВСУ освободить Херсон.
"Похоже, в Херсоне был реализован тот же сценарий, что и на харьковском направлении: основная часть войск спокойно, в плановом порядке с техникой и вооружением просто ушла, оставив только какие-то арьергардные отряды, которые оказывали нам сопротивление и прикрывали отход российских войск. Ну, а мы опять у разбитого корыта. С одной стороны, оправдана эйфория победы – мы освободили Херсон и правый берег Херсонской области. Разве что где-то еще добивают остатки российских войск. Но с другой – вся 40-тысячная группировка российских войск, что была на правобережье Херсонщины и в Херсоне, где-то сейчас всплывет на другом направлении", - сказал Жданов.
Жданов также ответил, в каком направлении могут находится оккупанты.
"Тут даже к гадалке не нужно ходить – на донецком направлении. Под Бахмутом творится кромешный ад. Противник хочет прорвать нашу оборону и взять Славянск. Поэтому, скорее всего, они будут там", - добавил Жданов.
ВСУ вошли в Херсон
Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.
По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.
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