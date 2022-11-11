Армия Украины практически установила контроль над Херсоном – Минобороны

ВСУ взяли под контроль почти весь Херсон - Минобороны / Коллаж 10-я горно-штурмовая бригада

Силы обороны Украины почти полностью контролируют Херсон, который ранее находился под оккупацией России. Министерство обороны просит украинцев дождаться заявлений верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского и Генерального штаба.

Как сообщает BBC, советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Киев "почти полностью контролирует" Херсон.

Заместитель министра обороны Анна Маляр просит украинцев подождать заявлений Зеленского и Генштаба.

"Помните, что официально подтверждать и официально заявлять о событиях на фронте могут верховный главнокомандующий (президент), Минобороны и Генштаб. Просим дождаться официальной информации и официального подтверждения", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, замглавы Минобороны попросила журналистов дождаться разрешения командующего на работу на деоккупированных территориях на Херсонском направлении.

"Просьба не опережать военных - это опасно для жизни!" – подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ вошли в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в захваченный Россией Херсон. В городе появились государственные флаги. Люди с радостью и счастьем встречали бойцов ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили – Украина возвращает контроль над Херсоном, а армия уже в городе.

Войска РФ предупредили о том, что пути, которые они собирались использовать для выхода из Херсона, под огневым контролем ВСУ. Лучший выход для оккупантов – сдаться в плен.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области, на правобережье, заблокированы тысячи военных. Им не удалось вовремя сбежать и теперь оккупанты находятся под ударом ВСУ.

Другие новости: