Армия Украины практически установила контроль над Херсоном – Минобороны

В Министерстве обороны просят дождаться заявлений по Херсону от президента Владимира Зеленского и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Силы обороны Украины почти полностью контролируют Херсон, который ранее находился под оккупацией России. Министерство обороны просит украинцев дождаться заявлений верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского и Генерального штаба.
Как сообщает BBC, советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что Киев "почти полностью контролирует" Херсон.
Заместитель министра обороны Анна Маляр просит украинцев подождать заявлений Зеленского и Генштаба.
"Помните, что официально подтверждать и официально заявлять о событиях на фронте могут верховный главнокомандующий (президент), Минобороны и Генштаб. Просим дождаться официальной информации и официального подтверждения", - написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, замглавы Минобороны попросила журналистов дождаться разрешения командующего на работу на деоккупированных территориях на Херсонском направлении.
"Просьба не опережать военных - это опасно для жизни!" – подчеркнула Анна Маляр.
ВСУ вошли в Херсон
Силы обороны Украины 11 ноября вошли в захваченный Россией Херсон. В городе появились государственные флаги. Люди с радостью и счастьем встречали бойцов ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.
В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили – Украина возвращает контроль над Херсоном, а армия уже в городе.
Войска РФ предупредили о том, что пути, которые они собирались использовать для выхода из Херсона, под огневым контролем ВСУ. Лучший выход для оккупантов – сдаться в плен.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области, на правобережье, заблокированы тысячи военных. Им не удалось вовремя сбежать и теперь оккупанты находятся под ударом ВСУ.
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