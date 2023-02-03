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"Потребует немедленного перемирия": Путин может пойти на крайние меры в войне – Жданов

3 февраля 2023, 12:56
Диктатору РФ сейчас очень нужна пауза в боевых действиях, и ради нее он даже может выступить с требованием собрать Совбез ООН.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Путин может пойти на крайние меры в войне, говорит военный эксперт Олег Жданов/ Минобоороны РФ, сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Путину и российским оккупантам сейчас нужна "передышка" в войне. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

По его словам, такая пауза нужна российскому диктатору, чтобы перегруппировать войска, подтянуть резервы и сформировать 500-тысячную группировку для нового наступления на Украину. И Путин готов ради этого пойти на крайние меры.

"22 февраля Путин обращается к Федеральному собранию, а на 24 февраля, на годовщину вторжения, Путин требует собрать Совет Безопасности ООН по Украине. Вероятнее всего, на этот совет представитель России выйдет с требованием немедленного временного прекращения огня и начала переговорного процесса", – предполагает эксперт.

Однако план диктатора РФ не удастся, если США применят свое право вето, говорит Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также он напомнил об озвученном на днях заявлении немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что переговоры между Украиной и Россией возможны лишь тогда, когда страна-агрессор РФ выведет свои войска из Украины.

"Надеюсь, российскому представителю так и скажут: хорошо, окей, выводите войска с территории Украины – тогда да, прекращение огня, и мы садимся за стол переговоров", – отмечает эксперт.

Ранее директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что следующие пол года войны будут "критическими". Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что у стран Запада появится "политическая усталость от нынешней ситуации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Олег Жданов
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