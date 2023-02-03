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Следующие шесть месяцев войны будут критическими и решающими – директор ЦРУ

3 февраля 2023, 11:35
Диктатор РФ рассчитывает на то, что Запад охватит "политическая усталость". Кремль лжет, якобы готов к переговорам, хотя на самом деле не заинтересован в них.
Украинские военные, ВСУ, Вильям Бернс
Следующие шесть месяцев войны будут критическими, заявил директор ЦРУ/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Следующие пол года войны будут "критическими". Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что у стран Запада появится "политическая усталость" от нынешней ситуации в Украине.

Об этом сказал директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, сообщает CBS. Он отмечает, что в следующие шесть месяцев на фронте будут происходить ключевые события и этот период станет решающим в войне.

"Путин, я думаю, просто сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя", – сказал директор ЦРУ.

Также он добавил, что Кремль врет о своей готовности вести переговоры с Украиной. Власти страны-агрессора РФ заявляют, якобы готовы к диалогу, хотя на самом деле они не заинтересованы в этом.

Бернс также прокомментировал отношения России и Китая. Он отмечает, что китайский лидер Си Цзиньпин может быть "выбит из колеи" из-за слабых военных действий России. Однако КНР до сих пор остается "преданной партнерству" с РФ, о котором две страны объявили в прошлом году.

Он добавил, что Китай остается самой большой геополитической проблемой, с которой США столкнутся в предстоящие десятилетия.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что освобождение Крыма – это конец войне, потому что дальше война просто теряет смысл. Полуостров может стать первостепенной задачей в плане проведения контрнаступления.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов.

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