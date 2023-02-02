Путин отдал приказ до марта захватить Донбасс, войска РФ готовятся наступать – ГУР

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, с данного направления у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
Как сообщает Kyiv Post, он рассказал о том, что российские оккупанты стягивают войска и военную технику на восток Украины. Путин приказал захватить Донбасс до марта.
"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - объяснил ситуацию Черняк.
По его словам, пока агрессор использует территорию подконтрольной Беларуси для того, чтобы готовить своих мобилизованных. Оттуда оккупанты не могут пойти в массированное наступление, поскольку нет столько сил. Подключить войска Лукашенко к атаке также нет возможности.
"По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", - подчеркнул Андрей Черняк.
Угроза нового наступления России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Россия готовится к максимальной эскалации ситуации на войне против Украины.
К годовщине своего полномасштабного вторжения, 24 февраля, оккупанты будут пытаться показать "победы".
Министр обороны Алексей Резников сказал, что агрессор РФ мобилизовал 500 тысяч солдат. Оккупанты могут пойти в наступление уже к 24 февраля. Глава Минобороны не исключает, что наступление начнется на двух направлениях – на Донбассе и на юге Украины.
Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что оккупант Россия в феврале-марте бросит 200-тысячное войско на территорию Украины и будет пытаться захватить Донбасс. По его мнению, от исхода сражения могут зависеть итоги войны.
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