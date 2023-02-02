Кремль может начать наступление на двух направлениях к 24 февраля - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.
Министр призвал к новой военной помощи со стороны стран НАТО, передает BFMTV.
"Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать сделать к 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага", - заявил Резников.
По его словам, Кремль мобилизировал "500 тысяч российских солдат".
"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше", - сказал Резников.
Министр обороны добавил, что Вооруженные силы РФ "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".
Новое наступление России - что известно
По данным Института изучения войны, Россия вероятно задействовала еще не все резервы и усиливает свое войско на Донбассе, готовясь к наступлению. По мнению аналитиков, наступление российских оккупантов в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом развития событий.
На сегодня рассматриваются варианты наступления оккупантов с направлений, где есть скопление вражеских войск, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет о севере (районы Белгородской области), юге (оккупированная часть Запорожской области). Также наблюдается активность врага на востоке – Луганское направление (Сватово – Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.
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