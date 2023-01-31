Россия усиливает войско и готовится к наступлению на Донбассе – ISW

Наступление российских оккупантов в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом развития событий, считают аналитики.

РФ создает условия для начала наступления в Луганской области в ближайшие месяцы / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы и усиливает свое войско на Донбассе, готовясь к наступлению, говорится в свежем отчете Института изучении войны (ISW). По мнению аналитиков, наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом развития событий.

Эксперты напомнили, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам. По словам генсека Альянса, Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в связи с этим заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз Института мировой политики о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.

В то же время российские военные блогеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления РФ, и Россия задействовала еще не все резервы для него.

Наступление России

Россия вероятно готовит решающее наступление на Донбассе и пытается помешать Украине вернуть себе инициативу. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что страна-агрессор может попытаться провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, скорее всего, потребуют от шести до 12 месяцев, однако маловероятно, что оккупанты смогут удержать позиции.

На сегодня рассматриваются варианты наступления оккупантов с направлений, где есть скопление вражеских войск, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет о севере (районы Белгородской области), юге (оккупированная часть Запорожской области). Также наблюдается активность врага на востоке – Луганское направление (Сватово – Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.

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