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РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направления

25 января 2023, 18:21
Наблюдается активность врага на востоке – фактически на всем Донецком направлении.
российские военные
РФ готовит новое наступление / Минобороны РФ

На сегодня рассматриваются варианты наступления оккупантов с направлений, где есть скопление вражеских войск, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это север – районы Белгородской области, юг – оккупированная часть Запорожской области, где враг активизировал боевые действия, они выходили в атаки за несколько предыдущих суток. Не имели успеха, эти атаки были отбиты, но там интенсифицировались боевые действия", – отметил он в эфире национального марафона.

Также, по его словам, наблюдается активность врага на востоке – Луганское направление (Сватово – Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.

"Там наблюдается активность врага, они подтягивают туда определенные свои силы. В подавляющем большинстве, это пехотные батальоны. Конечно есть и тяжелая техника, и артиллерия, не на всех направлениях в равной степени. Очевидно, что приоритетом для врага сейчас является восточное направление", — сказал Мусиенко.

Вместе с тем он отметил, что активизация и переброски в районы северо-востока оккупированных территорий части танковой армии, которую оккупанты восстанавливали в Беларуси и которая была ранее уничтожена украинскими войсками, происходит для того, чтобы пытаться блокировать наше наступление на Кременную.

Эксперт добавил, что сейчас у врага не та поддержка артиллерии или танков, которая была 24 февраля. А расчет агрессор делает на живую силу и с помощью штурмовых пехотных групп хочет достичь каких-то тактических преимуществ.

"Задача-минимум (для агрессора – ред.) – стабилизировать линию фронта на юге и блокировать возможное продвижение украинских войск на Мелитополь. Плюс расширить плацдарм и захватить Донецкую область. Задача-максимум - это попытаться достичь тактических преимуществ и завоевать больше пространства, то есть оккупировать еще больше территорий, при этом блокируя наше наступление", – добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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