РФ планирует финальный штурм Киева: американский военный эксперт назвал сроки

Оккупанты не отказались от планов свергнуть действующую украинскую власть, уверен Филлип Карбер.

РФ не отказалась от планов штурма Киева, уверен Филлип Карбер / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия, заявил американский военный аналитик Филлип Карбер.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он в интервью Фактам.

Вместе с тем военный эксперт отметил, что пока нет никаких доказательств того, что оккупанты РФ скапливаются в этом районе.

"Так что если бы они это планировали, не думаю, что это может произойти раньше лета. Хотя, возможно, это будет поздняя весна или начало лета. Если вы спросите меня, я бы поставил на то, что в конце лета они могут решиться на своего рода финальную попытку взятия Киева, чтобы свергнуть действующую власть", — добавил Филлип Карбер.

Ранее сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты планировали дойти до Киева за 18 часов.

Об этом свидетельствуют подробные графики продвижения войск РФ, которые публикует The New York Times.

Отмечается, что солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину.

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