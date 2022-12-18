'В Киеве к обеду': опубликован подробный план начала вторжения РФ в Украину

Солдаты РФ узнавали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину.

Появились подробные графики продвижения войск РФ / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты планировали дойти до Киева за 18 часов.

Об этом свидетельствуют подробные графики продвижения войск РФ, которые публикует The New York Times.

Отмечается, что солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как они были отправлены в Украину.

При этом один из российских военных, находившийся в Беларуси, рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за идущей впереди машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

Согласно опубликованным служебным документам оккупантов, первые машины в колонне должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.

По словам оккупанта, график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло больше суток.

/ nytimes.com

Уточняется, что приказы для части 26 танкового полка предусматривали почти беспрепятственный 24-часовой рывок от границы Украины с Россией до точки у реки Днепр – примерно на 402 километра.

Кроме того, оккупанты планировали окопаться примерно за 2 часа езды в Киев и блокировать украинские войска, которые будут продвигаться с Юга и Востока. Подразделение должно было выполнить задание самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США пытались помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Спецоперацию хотели провернуть в тот момент, когда он приезжал в зону боевых действий.

Американские чиновники намеренно решили не передавать Украине информацию о приезде Герасимова на фронт. Они боялись, что Путин разозлится в случае ликвидации начальника Генштаба РФ и развяжет войну против США.

Украина сама узнала о приезде Герасимова и тогда Америка просила не проводить спецоперацию по его уничтожению.

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