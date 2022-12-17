США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYT

Украинские военные пытались ликвидировать Валерия Герасимова, когда тот приезжал в зону боевых действий.

США хотели помешать ВСУ в ликвидации Герасимова / Минобороны РФ

США пытались помешать украинским военным ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Спецоперацию хотели провернуть в тот момент, когда он приезжал в зону боевых действий. Об этом сообщает The New York Times.

Американские чиновники намеренно решили не передавать Украине информацию о приезде Герасимова на фронт. Они боялись, что Путин разозлиться в случае ликвидации начальника Генштаба РФ и развяжет войну против США.

Украина сама узнала о приезде Герасимова и тогда Америка просила не проводить спецоперацию по его уничтожению.

"Мы сказали им не делать этого ... Мы сказали: "Эй, это слишком", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Издание сообщило, что американцы обратились к украинцам слишком поздно и ВСУ уже начали обстреливать позиции, где был российский генерал. Тогда были ликвидированы десятки российских оккупантов, но Герасимов не пострадал.