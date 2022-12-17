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Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial Times

17 декабря 2022, 08:47
К нему приезжали директор "Сбербанка" и председатель Центрального банка, описавшие диктатору РФ возможную катастрофу в экономике. Но Путин не прислушался.
Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial Times
К Путину перед полномасштабным вторжением приезжали Греф и Набиуллина, чтобы рассказать о возможной катастрофе для экономики РФ/ УНИАН

Российского диктатора Владимира Путина предупреждали, что полномасштабное вторжение в Украину будет иметь катастрофические последствия для России в целом и ее экономики в частности.

Соответствующий доклад с прогнозами подготовили для диктатора РФ исполнительный директор "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Они приезжали к Путину в его резиденцию за месяц до полномасштабной войны. Об этом сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что они оба являются технократами в руководстве России, поэтому могут честно высказывать свое мнение.

Греф и Набиуллина рассказали Путину, что дальнейшая эскалация в отношении Украины может вызвать панику на финансовых рынках и отбросить экономику РФ на десятки лет назад.

Они оценивали, что ВВП за два года может упасть на 30%, а инфляция может заставить Центробанк поднимать ключевую ставку до 35%. Также, по их прогнозам, сокращение реальных доходов могло быть на уровне 20%.

Путина также предупредили, в случае большой войны против Украины уровень жизни в России резко упадет, и россияне будут бороться даже за продукты питания. Ситуация с другими потребностями будет еще хуже.

Как рассказывает источник издания, Путин во время встречи спросил директора "Сбербанка", как Россия может избежать западных санкций, на что Греф не ответил.

Однако Путин не прислушался к предупреждениям Грефа и Набиуллиной, заключают в издании.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести серьезные переговоры с Украиной отнсительно завершения войны. Кремль не настроен на серьезный диалог с Украиной, вместо этого оккупанты затягивают войну и воюют на истощение.

Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин говорил, что мечта диктатора РФ Владимира Путина захватить Киев не осуществится, ведь, принимая во внимание темп продвижения российского оккупационного войска на других направлениях, в столице Украины захватчики могут прийти разве что через 20-30 лет.

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