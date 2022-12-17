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"Ржавая военная машина начала двигаться": Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму Киева

17 декабря 2022, 08:37
Уже начались движения в сторону нашей границы под видом очередных учений, отметил военнослужащий.
захват Киева оккупантами
Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму Киева / Фото УНИАН

Россия сейчас не готова к полномасштабному наступлению на Киев как это было после 24 февраля.

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов отметил, что даже если бы у них были подготовлены эти 200-300 тысяч солдат, вся техника, им нужно еще провести логистическую операцию, чтобы перебросить все необходимое имущество, людей на северное направление на территории Беларуси, и уже тогда планировать новое наступление.

"То есть им нужно еще подвезти кучу боеприпасов к точке планирования наступления, развернуть полевые госпитали и так далее. Когда они могут это сделать? Самый ближайший срок – в течение трех недель (и это еще очень оптимистичный для них прогноз). Мы знаем, что это не бывает быстро, поскольку сказывается и человеческий фактор, и погодные условия, и неразбериха, которая связана с перемещением. Мы видим, что заскорузлая, ржавая военная машина РФ начала двигаться. Уже начались движения в сторону нашей границы под видом очередных учений – переброски танков и людей, прилеты самолетов", - отметил Касьянов.

В то же время он считает, что россияне могут справиться и за три недели.

"По крайней мере, не недооценивать его, потому что это – самое опасное. Мы, по понятным причинам, владеем ограниченной информацией, потому как противник старается не рассказывать о своих планах, делает переброски войск скрытно. Поэтому лучше заранее готовиться к каким-то серьезным наступательным действиям со стороны противника, чем не готовиться вообще", - подытожил Касьянов.

Вероятное наступление на Киев

Ранее военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что захватить Киев нынешней армии российских оккупантов невозможно – просто из-за нехватки людей. Он считает, что белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Юрий Касьянов
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