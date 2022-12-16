США не видят подготовки наступления РФ на Киев - Белый дом

США обещают следить за перемещением российских оккупантов.

США не видят подготовки РФ к наступлению на Киев / Коллаж фото УНИН, defense.gov

Признаков того, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Киев, пока нет. По крайней мере этих признаков не видят США. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.

"Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев", - сказал Кирби.

Он пообещал продолжать поддерживать Украину и пристально следить за передвижениями армии РФ.

Вероятное наступление на Киев

Ранее военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что захватить Киев нынешней армии российских оккупантов невозможно – просто из-за нехватки людей. Он считает, что белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

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