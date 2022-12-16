"Попытаются поставить Киев и ВСУ на колени, перерезав все пути": Касьянов объяснил коварный план РФ

В случае наступления с севера захватчики могут двинуться не на Киев, а на другие области для перерезания путей поставок.

Касьянов объяснил коварный план РФ относительно цели захватить Киев/ УНИАН, Главред

Российские оккупанты в случае повторной попытки наступления с территории Беларуси попытаются не идти сразу на захват Киева, а сначала перерезать пути снабжения украинских войск и столицы Украины.

Таким образом они попытаются поставить Киев на колени и заставить сдаться. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов в интервью Главреду.

Он отмечает, что оккупанты попытаются учесть свои прошлые ошибки и будут действовать по-другому.

"Поэтому их, в первую очередь, может интересовать даже не Киев, а перерезание путей снабжения как украинских войск, так и, в том числе, самого Киева. То есть перерезание основных автодорог, которые идут в Киев и далее на Днепр, Харьков, в районе Ровно, а также пересечения железнодорожных путей. Это и будет их главной целью, чтобы разорвать линии снабжения и тем самым поставить Киев на колени, а войска оставить без топлива, боеприпасов и любой поддержки", – объясняет военнослужащий ВСУ.

Однако планам российских оккупантов не суждено было сбыться, уверен Касьянов. Ведь у украинцев в этой войне поставлено на карту всё.

"Могут ли они их (таких целей – ред.) достичь? На картах, с флажками и на заседаниях российского Генштаба – да. Но можно ли добиться победы над нацией, девиз которой "победа или смерть" и которой некуда отступать – нет, невозможно. Разгромим мы их на Новый год, Рождество или 23 февраля значения не имеет – победы у них всё равно не будет. Потому что у нас всё поставлено на карту и нам просто некуда идти", – подчеркнул он.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Как стало известно, оккупанты во время утренней атаки выпустили всего 76 ракет, но 60 из них сбила украинская противовоздушная оборона. Об этом рассказали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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