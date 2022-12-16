Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве остановилось метро (станции работают как укрытия). В городе наблюдаются перебои с водой.

В Киеве из-за ракетной атаки врагов перебои с водой - Кличко / коллаж фото УНИАН

В пятницу, 16 декабря, в столице Украины, Киеве, после очередного массированного обстрела русских оккупантов в городе есть перебои с водоснабжением. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему", - говорится в тексте.

Кроме того, Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

До того он сообщал, что в Киеве остановили движение поездов метро на всех ветках. Подземные станции сейчас работают как укрытия.

Позднее представители ресурсоснабжающей организации ДТЭК написали, что из-за ракетной атаки в Киеве введены экстренные отключения света.

Обстрел Украины русскими оккупантами 16 декабря

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что оккупанты могут одновременно атаковать и ракетами, и беспилотниками-камикадзе. Он призвал украинцев быть бдительными.

Также Цаплиенко сообщил, что захватчики запустили уже третью волну ракет.

ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что Россия не сможет истощить украинскую ПВО иранскими ударными беспилотниками, которые используются для террора мирных граждан.

Другие новости: