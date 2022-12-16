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Оккупанты запустили по Украине 60 ракет – глава Николаевской ОВА

16 декабря 2022, 08:33
Первые ракеты уже заходят в воздушное пространство Украины. Часть уже над севером государства.
российская ракета, ТЦ Кременчуг
Украинцев предупредили, что оккупанты запустили по нашему государству 60 ракет/ УНИАН, Полтавская ОВА

Российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром в пятницу, 16 декабря.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram. Он отмечает, что первые ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум. Верим в ВСУ!", – написал он.

Также Ким призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что были зафиксированы пуски ракет с северного направления.

В то же время председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что из-за угрозы ракетного удара энергетики уже начали отключать свет для того, чтобы предотвратить масштабные повреждения в случае попадания ракет. Он пообещал, что по окончании угрозы атаки свет потребителям вернут.

Известно, что запуски происходят не только стратегической авиацией, но и с российского флота.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что Россия не сможет истощить украинскую ПВО иранскими ударными беспилотниками, которые используются для террора мирных граждан.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечал, что российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет отдавать свои преступные приказы бомбить украинские города. Кроме того, глава Кремля будет пытаться поднять ставки, прибегая к ядерным угрозам.

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