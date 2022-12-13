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"Диктатор поднимает ставки": Маломуж рассказал, как Путин будет "кошмарить" Украину

13 декабря 2022, 19:15
Экс-руководитель украинской разведки подчеркнул, что Путин перешел черту, обстреливая гражданскую инфраструктуру Украины.
Владимир Путин, ядерный взрыв, ядерный удар, ядерное оружие
Путин продолжит терроризировать Украину / сайт Кремля, pixabay.com

Российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет отдавать свои преступные приказы бомбить украинские города. Кроме того, глава Кремля будет пытаться поднять ставки, прибегая к ядерным угрозам. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"В перспективе Путин будет пытаться поднимать ставки, чтобы пугать Украину и Запад. Россия будет обстреливать гражданское население, инфраструктуру, энергетику. У России еще есть несколько сотен ракет, но и у нас сильнее ПВО, а потому эффекта будет меньше", - сказал Маломуж в эфире телеканала Freeдом.

Экс-руководитель украинской разведки подчеркнул, что Путин перешел черту, обстреливая гражданскую инфраструктуру Украины. По его словам, это не нравится не только странам НАТО, но и Китаю и Турции, потому что это – террор и акты геноцида.

"Ядерные угрозы и ракетный террор – это уже о международном терроризме. И об этом свидетельствуют заявления G7, на это намекает Китай и Индия, власти которой даже отказались от встречи с Путиным. Также даже Эрдоган называет вещи своими именами", - отметил он.

Как отметил Маломуж, Путин хочет подавить дух украинского народа, потому что он не ожидал такой реакции. Именно поэтому диктатор и в дальнейшем будет обстреливать Украину и будет угрожать ядерным оружием.

"Но Запад уже предупредил Путина, что реакция на угрозу будет. А потому не думаю, что он решится на это, потому что Путин боится смерти и удара в ответ", - резюмировал эксперт.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что мировые лидеры пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину четким ответом в случае применения ядерного оружия против Украины. По словам генерала, Путина уже предупредили Байден, Шольц, Макрон, Риши Сунак и Си Цзиньпин.

В то же время политический деятель из США Юрий Рашкин считает, что глава Кремля Владимир Путин так часто угрожает ядерным оружием, поскольку у России есть большие проблемы с этим вооружением. Ссылаясь на данные американской разведки эксперт заметил, что у РФ нет никаких приготовлений к ядерному удару. В связи с этим заявления Путина о ядерном ударе сами по себе теряют всякий смысл.

Больше новостей о ядерном шантаже РФ:

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