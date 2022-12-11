'Заявления диктатора пустые': американский политик заявил, что у Путина, возможно, уже нет ядерки

Как передает разведка США, у РФ нет никаких приготовлений к ядерному удару. В связи с этим заявления Путина о ядерном ударе сами по себе теряют всякий смысл.

У Путина, возможно, уже и нет никакого ядерного оружия / kremlin.ru

Политический деятель из США Юрий Рашкин считает, что глава Кремля Владимир Путин так часто угрожает ядерным оружием, поскольку у России есть большие проблемы с этим вооружением. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин всегда говорит противоположное тому, что он думает. Это же касается и ядерного оружия. Вполне возможно, что у него не осталось возможности ударить ядерным оружием. Поэтому он и угрожает миру ядерной войной. Неважно, что Путин говорит. Важно лишь, что он делает", - пояснил Рашкин.

Он добавил, что, как передает разведка США, у РФ нет никаких приготовлений к ядерному удару. В связи с этим заявления Путина о ядерном ударе сами по себе теряют всякий смысл.

"С другой стороны он так часто угрожает ядерным оружием, что на это уже не обращают внимания. Уже ударили по Крымскому мосту и по территории РФ. Так когда же наступит тот момент, что он действительно применит ядерное оружие? Именно поэтому его заявления просто пустые слова и доказывают, что никакого ядерного оружия у РФ уже не осталось", - подчеркнул Рашкин.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что мировые лидеры пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину четким ответом в случае применения ядерного оружия против Украины. По словам генерала, Путина уже предупредили Байден, Шольц, Макрон, Риши Сунак и Си Цзиньпин.

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