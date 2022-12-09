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РФ наращивает свой арсенал ядерного оружия – Пентагон

9 декабря 2022, 23:30
Остин Ллойд обвинил Путина в безответственном бряцании ядерным оружием.
Ллойд Остин, Путин, ядерная бомба
РФ наращивает ядерный потенциал / Коллаж фото Reuters, сайт Кремля, Википедия

Россия наращивает и модернизирует арсенал ядерного вооружения. Об этом заявил министр обороны США Остин Ллойд на церемонии вступления в должность командующего Стратегическим командованием США, сообщает Sky News.

Он заявил, что Кремль занимается "крайне безответственным бряцанием ядерным оружием".

"Россия также в последнее время модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал", - сказал Остин Ллойд.

Он также акцентировал внимание на том, что российский диктатор Владимир Путин продолжает жестокую войну против Украины, которая на самом деле не была ничем спровоцирована.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

Другие новости:

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