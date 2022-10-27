США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — Politico

США решили ускорить размещение в Европе тактических термоядерных бомб / Фото Reuters, сайт Кремля, Википедия

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61−12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

"Этот шаг, который предполагает замену старого оружия новой версией на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников, происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине и растущей обеспокоенности тем, что Западу необходимо сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии", - говорится в сообщении.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что хотя они не собираются обсуждать детали ядерного арсенала, "модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет".

"Мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие на модернизированное версии B61−12, Это является частью давно запланированной модернизации и никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено", — сказал он.

Бомба B61 / Фото Википедия

Справка. B61 — термоядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов.

В 2015 году в США прошли испытания без боезаряда новейшей 12-й управляемой модификации авиабомбы. В ноябре 2021 года планировалось создать прототип модифицированной бомбы.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

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