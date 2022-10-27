УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — Politico

27 октября 2022, 11:44

Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61−12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

Ллойд Остин, Путин, ядерная бомба
США решили ускорить размещение в Европе тактических термоядерных бомб / Фото Reuters, сайт Кремля, Википедия

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61−12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

"Этот шаг, который предполагает замену старого оружия новой версией на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников, происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине и растущей обеспокоенности тем, что Западу необходимо сделать больше, чтобы удержать Москву от пересечения этой линии", - говорится в сообщении.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что хотя они не собираются обсуждать детали ядерного арсенала, "модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет".

"Мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие на модернизированное версии B61−12, Это является частью давно запланированной модернизации и никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено", — сказал он.

Бомба B61
Бомба B61 / Фото Википедия

Справка. B61 — термоядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов.

В 2015 году в США прошли испытания без боезаряда новейшей 12-й управляемой модификации авиабомбы. В ноябре 2021 года планировалось создать прототип модифицированной бомбы.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

Другие новости:

война в Украине НАТО ядерное оружие ядерный удар ядерная бомба война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правила

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

Реклама
11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:42

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

Реклама
07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

05:30

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансахВидео

05:20

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

04:50

РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – МусиенкоВидео

03:20

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

03:16

Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

02:45

У России есть ядерные бомбы, создать "грязные" им будет еще легче - МусиенкоВидео

02:10

Украину накроют снегопады: когда ждать морозов и зимней сказкиВидео

01:35

Военный эксперт назвал главные факторы уничтожения армии врагов

00:51

Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзяВидео

26 октября, среда
23:54

"У многих стран мира столько нет": Зеленский рассказал про огромные потери РФВидео

23:26

"Пластами накладывают": Арестович раскрыл огромные потери россиян под БахмутомВидео

23:00

"Командование РФ гонит людей на смерть": Зеленский рассказал о жестких боях на Донетчине

22:54

"Полыхает 12 цистерн с топливом": в оккупированном Шахтерске масштабный пожарВидео

22:38

"Зеленский может дать пощечину": Арестович рассказал, почему на саммит G-20 могут отправить МишустинаВидео

22:27

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествиеВидео

Реклама
22:18

Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК ЮгВидео

22:15

Знаменитый российский футболист цинично прикрылся украинскими детьми и поддержал войну

22:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

22:00

РФ продолжает техногенный шантаж: под ударом ДнепроГЭСмнение

21:53

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

21:53

"Иди, не будь трусом": россиянка сама выгнала мужа на войну против Украины и стала вдовойВидео

21:27

Роксолана Пидласа: российский Альфа-банк будет национализированВидео

21:24

Нацсовет просит признать Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями

21:09

"Людочка лишь сказала свои первые слова": ракета РФ убила в Лимане 1-летнюю девочку и всю ее семью

20:58

Украину атакует бабье лето: синоптики рассказали, сколько продлится жараВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять