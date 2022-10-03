США и партнеры уничтожат армию РФ: экс-глава ЦРУ рассказал, каким будет ответ на ядерный удар

Дэвид Петреус рассказал, каким будет ответ Запада на возможный ядерный удар РФ / Фото УНИАН, ABC

Если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус в эфире программы ABC News This Week.

По его словам, сейчас ситуация на поле боя разворачивается не в пользу РФ и "может стать еще хуже".

"Никакие аннексии, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его [Путина] из этой ситуации", – сказал Петреус.

На вопрос, сможет ли Россия победить Украину, он ответил: "Они не могут. Он [Путин] ничего не может сделать на данный момент".

В то же время Петреус считает, что к угрозам Путина применить ядерное оружие нельзя относиться легкомысленно.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием. Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

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