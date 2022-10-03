"Более вероятно, чем ядерный удар": Россия может ударить по аэропортам Польши - сенатор США

Путин может прибегнуть к "отчаянному шагу" / Фото Reuters, pixaby

Из-за неудач на фронте в Украине российский диктатор Владимир Путин может "прибегнуть к отчаянным шагам". Например, приказать нанести удары по местам распределения военной помощи Киеву даже на территории стран НАТО. В частности, оккупанты могут ударить по аэропортам Польши.

Такое предположение на канале CNN озвучил сенатор-республиканец от Флориды Марк Рубио, работающий в комитете по разведке американского Сената.

"Если Путин решит, например, что вооружение НАТО, оружие Европы и США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью... Вполне возможно, что он может в итоге нанести удар по некоторым из этих мест распределения, через которые поступают поставки, в частности внутри Польши", – сказал сенатор.

Рубио отметил, что такой сценарий считает даже более вероятным, чем применение Путиным ядерного оружия против Украины.

Сенатор считает, что у армии РФ есть только два варианта: либо пытаться удерживать фронт, и это может затянуться на годы, либо и дальше отступать под давлением украинских воинов. Рубио добавил, что не представляет сценария, по которому Россия выигрывает войну в Украине.

ВСУ освободили Лиман

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытались бежать из Лимана.

Днем 2 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные мощно контрнаступают по всей линии фронта. Они уже полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

В своем вечернем обращении 2 октября Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Другие новости: