Лиман в окружении: опубликовано видео бегства оккупантов из 'котла'

На опубликованном видео из Лимана зафиксирована колонна оккупантов, которые пытаются бежать из города.
Из Лимана Донецкой области российские оккупанты бежали на десятках автомобилей. Автоколонна растянулась на сотни метров.
Соответствующее видео в Facebook опубликовал фонд Повернись живим.
Отмечается, что на опубликованном видео из Лимана зафиксирована колонна оккупантов, которые пытаются бежать из города.
"Лиман в Донецкой области. Видео снято на "Лелеку", которую с вашей помощью приобрел Фонд. Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что на видео зафиксирована улица, по которой в одном направлении движется большое количество автомобилей, среди которых грузовики и военная техника.
Добавим, что на другом видео показана уничтоженная колонна оккупантов, которые пытались бежать из Лимана.
Ситуация вокруг Лимана
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.
На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.
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