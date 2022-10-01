Лиман в окружении: опубликовано видео бегства оккупантов из 'котла'

Оккупанты спешно выходили из Лимана / Скриншот

Из Лимана Донецкой области российские оккупанты бежали на десятках автомобилей. Автоколонна растянулась на сотни метров.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал фонд Повернись живим.

Отмечается, что на опубликованном видео из Лимана зафиксирована колонна оккупантов, которые пытаются бежать из города.

"Лиман в Донецкой области. Видео снято на "Лелеку", которую с вашей помощью приобрел Фонд. Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что на видео зафиксирована улица, по которой в одном направлении движется большое количество автомобилей, среди которых грузовики и военная техника.

/ Скриншот

Добавим, что на другом видео показана уничтоженная колонна оккупантов, которые пытались бежать из Лимана.

/ Скриншот

Ситуация вокруг Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

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