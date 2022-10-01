Защитники Украины подняли на окраинах Лимана сине-желтый флаг

Сегодня в ВСУ подтвердили, что защитники Украины окружили российскую группировку в районе Лимана. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.
На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.
Ранее СМИ опубликовали кадры с Лиманского направления, где группировку российских оккупантов окружили Вооруженные силы Украины.
На видео видны брошенные позиции захватчиков, а голос за кадром объясняет, что Силы обороны Украины захватили Лиман. Также оккупантам предлагают сдаться в плен, чтобы не стать "грузом 200".
Ситуация в Лимане
Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый 1 октября подтвердил, что защитники Украины окружили российскую группировку в районе Лимана Донецкой области. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.
Российская группировка численностью примерно 5-5,5 тыс. человек в районе Лимана окружена.
30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.
Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
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