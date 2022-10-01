Защитники Украины подняли на окраинах Лимана сине-желтый флаг

​ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины / скриншот ​

Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

Флаг Украины уже установлен на окраинах Лимана / скриншот

Ранее СМИ опубликовали кадры с Лиманского направления, где группировку российских оккупантов окружили Вооруженные силы Украины.

На видео видны брошенные позиции захватчиков, а голос за кадром объясняет, что Силы обороны Украины захватили Лиман. Также оккупантам предлагают сдаться в плен, чтобы не стать "грузом 200".

Ситуация в Лимане

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый 1 октября подтвердил, что защитники Украины окружили российскую группировку в районе Лимана Донецкой области. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Российская группировка численностью примерно 5-5,5 тыс. человек в районе Лимана окружена.

30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

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