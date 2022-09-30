Российские военные взяты в котёл под Лиманом: у Зеленского сделали заявление

Михаил Подоляк рассказал о "котле" для оккупантов под Лиманом / УНИАН/Reuters

В районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов.

Вражеские подразделения попали в котел, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также напомнил о том, что в 2014 году украинские защитники попали в окружение под Иловайском, при этом россияне, нарушив обещание, расстреляли колонну выходивших из "котла".

"8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется рф. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", - добавил Подоляк.

Окружение оккупантов под Лиманом

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на Лиманском направлении в Донецкой области проводят операцию по окружению российской группировки.

Операция находится на завершающем этапе, сообщил Суспильному представитель Восточной группы войск Сергей Череватый.

"Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - сказал он.

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